అదే లాస్ట్ అనుకున్నా, అందుకే తప్పుకున్నా: ధోనీ

దక్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్‌‌తోనే తన కెప్టెన్సీకి కాలం చెల్లిందని అనుకున్నానని, అయితే ఇప్పటి దాకా కొనసాగానని, కోహ్లీ తనకు మంచి మిత్రుడని ధోనీ అన్నారు.

English summary

Mahendra Singh Dhoni on Friday interacted with the media for the first time after he stepped down from the Indian cricket team’s limited-overs captaincy.