కోహ్లీని 'క్రికెట్‌'లో రొనాల్డోతో పోల్చిన మాజీ కెప్టెన్

హైదరాబాద్: టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీని ఇంగ్లాండ్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ నాసిర్‌ హుస్సేన్‌ క్రికెట్‌లో క్రిస్టియానో రొనాల్డోతో పోల్చాడు. 351 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియా 63 పరుగులకే 4 వికెట్లు నష్టపోయి కష్టాల్లో పడిన తరుణంలో కోహ్లీ 122, కేదార్ జాదవ్ 120 సెంచరీలతో భారత విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించారు.

దీంతో 2016లో మూడు ఫార్మెట్లలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన కోహ్లీ ఈ ఏడాదిని కెప్టెన్‌గా విజయంతో ఆరంభించడాన్ని పలువురు మాజీలు ఆనందం వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. టెస్టుల్లో టీమిండియాని నెంబర్ వన్‌గా నిలబెట్టిన కోహ్లీ వన్డేల్లో కూడా ఆ దిశగా సాగుతున్నాడు.

పరిమత ఓవర్ల కెప్టెన్‌గా ధోని నుంచి సారధ్య బాధ్యతలు స్వీకరించిన కోహ్లీ టెస్టుల్లో మాదిరే పూర్తిస్థాయి కెప్టెన్‌గా తొలి వన్డేలో విజయాన్ని అందుకున్నాడు. అంతేకాదు టీమిండియాకు సంచలన విజయాన్నందించిన కోహ్లీ తన కెరీర్‌లో 27వ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి ఆటపై ప్రముఖులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

ధోని నుంచి పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి వన్డేలో సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసిన కోహ్లీ బీసీసీఐ వెబ్‌సైట్‌కి ఇంటర్యూ ఇచ్చాడు. ఈ ఇంటర్యూలో కోహ్లీని ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ నాసిర్ హుస్సేన్ పలు ఆసక్తికర విషయాలు అడిగారు.

Thanks to @BCCI and @imVkohli for exclusive access to the game and mindset of a genius .. watch his demo here ..https://t.co/XY9KRR7uBl