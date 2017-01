ఇటీవలే పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీ నుంచి ధోని వైదొలిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తన క్రికెట్ కెరీర్‌లో కెప్టెన్‌గా చివరి మ్యాచ్ ఆడేందుకు బీసీసీఐ ఓ అవకాశాన్ని కల్పించింది.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:00 [IST]

English summary

Cricket Club of India has brought a smile on the faces of cricket fans by announcing free entry to the first warm-up game between India A and England to be played at Brabourne Stadium, Mumbai on Tuesday i.e. January 10th. According to the Indian Express, a demand of Rs. 60 lakhs by Mumbai Police had put the fans in a position of being knocked out of the game.