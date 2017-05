పాక్‌లో పర్యటించేందుకు భద్రతా కారణాలే అసలు సమస్యని ఐపీఎల్ ఛైర్మన్ రాజీవ్‌ శుక్లా తేల్చి చెప్పారు.

English summary

Senior BCCI official Rajeev Shukla has made it clear that the Indian team will not be touring Pakistan due to serious security concerns that have been raised by all major cricketing nations.