విలువైన ఆటగాడు.. అసాధారణ విజయాలు: ధోనిపై కుంబ్లే

కెప్టెన్ గా ధోని అందించిన విజయాలు అసాధారణమని కొనియాడారు. ధోని ఎంతటి విలువైన ఆటగాడో మా అందరికీ తెలుసునని చెప్పాడు.

English summary

Team India's head coach and former captain Anil Kumble today praised Mahendra Singh Dhoni for his achievements as a skipper and hailed his "selfless" decision to hand over the reins to Virat Kohli.