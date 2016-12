కుర్రాళ్లు కుమ్మేశారు: అండర్ 19 ఆసియా విజేత భారత్

అండర్-19 ఆసియా కప్ క్రికెట్ టైటిల్‌ను భారత్ కైవసం చేసుకుంది. శుక్రవారం శ్రీలంకలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్‌లో భారత్ 34 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకను ఓడించి వరుసగా మూడోసారి విజేతగా నిలిచింది.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 10:57 [IST]

English summary

India dished out a clinical performance to beat hosts Sri Lanka by 34 runs and lift the Asian Cricket Council Under-19s Asia Cup title, here today (December 23).