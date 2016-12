ముగింపు అదిరింది: 4-0తో గెలుపు, టెస్టుల్లో మనమే టాప్

ఇంగ్లాండ్‌పై ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌ను 4-0తో కైవసం చేసుకుని ఈ ఏడాదిని టెస్టుల్లో నెంబర్ వన్ ర్యాంక్‌తో ముగించింది. ఈ సిరిస్ విజయంతో 5 పాయింట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్న భారత్ టెస్టుల్లో నెంబర్ వన్ జట

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India have ended 2016 as the top ranked Test team on the ICC rankings after registering a 4-0 victory over England in the five-match series which culminated with an innings and 75 runs win for the home side in Chennai on Tuesday (Dec 20).