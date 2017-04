జూన్ 1 నుంచి లండన్‌లో జరిగే ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి టీమిండియా ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ దూరమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India's opening batsman KL Rahul will miss the ICC Champions Trophy 2017 in June due to shoulder injury, that has kept him out of the ongoing Indian Premier League (IPL).