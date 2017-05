దీప్తి శర్మ 188: ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పన భారత మహిళా క్రికెటర్లు

టీమిండియా మహిళ క్రికెటర్ దీప్తి శర్మ అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పింది. సోమవారం ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో 188 పరుగులతో సెంచరీ చేసి అరుదైన ఘనతను సాధించింది.

Deepti Sharma narrowly misses out on a double century but her 188 is now the 2nd highest individual score in Women's ODIs. pic.twitter.com/6GSbSM1DfG

India women openers Deepti Sharma 188 & Poonam Raut 109 has put a record 320 1st wkt stand (also for any wkt!) in ODIs v Ire @ Potchefstroom

English summary

Indian woman opener Deepti Sharma stormed herself into record books after slamming 188 against Ireland in an ODI match against Ireland on Monday (May 15).