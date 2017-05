ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి జట్టు ఎంపిక: కోహ్లీ కెప్టెన్, ధోనీ కీపర్

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత జట్టును ఎంపిక చేశారు. పదిహేను మందితో కూడిన ప్రాబబుల్స్‌ను ఎంపిక చేశారు. కోహ్లీ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. రహానే వైస్ కెప్టెన్.

English summary

The 15-man Indian squad for ICC Champions Trophy 2017 was announced today (May 8) by the Board of Control for Cricket in India's (BCCI) selection panel. There were no surprises.