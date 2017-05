5 వన్డేలు, ఒక టీ20: విండిస్ పర్యటనకు టీమిండియా ఎంపిక

ఇంగ్లాండ్‌లో ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ముగిసిన తర్వాత టీమిండియా కరీబియన్‌ దీవుల్లో పర్యటించనుంది. జూన్ 1 నుంచి 18 వరకు ఇంగ్లాండ్‌లో ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ జరగనుంది.

English summary

Team India will embark upon a tour of West Indies after the conclusion of the ICC Champions Trophy in England on June 18.