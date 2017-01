తొలి వన్డేలో నమోదైన పలు రికార్డులు, గణాంకాలివే:

351 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో సహచర క్రికెటర్లు విఫలమైన చోట కోహ్లీ, కేదార్ జాదవ్‌లు అద్భుతమైన సెంచరీలతో విజృంభించి జట్టుకు సంచలన విజయాన్నందించారు.

English summary

Skipper Virat Kohli smashed a majestic 122 while Kedar Jadhav conjured up a career-best 120 before India's lower middle-order held nerves to pull off an incredible three-wicket win over England in the first One-day International, in Pune on Sunday (Jan 15).