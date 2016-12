తొలి వన్డేకి భారీ స్పందన: హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడైన టికెట్లు

మూడు వన్డేల సిరిస్‌లో భాగంగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరగనున్న తొలి వన్డే మ్యాచ్‌కు క్రికెట్‌ అభిమానుల నుంచి భారీ స్పందన వచ్చింది.

English summary

The Maharashtra Cricket Association has announced that tickets for the first One-Day International cricket match between hosts India and England, scheduled on 15 January, 2017 at the MCA's International Stadium, Gahunje, here, have been sold out.