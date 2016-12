గాయం కారణంగా టీమిండియా పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ ఇంగ్లాండ్‌తో వచ్చే ఏడాది జరగనున్న వన్డే, టీ20 సిరిస్‌కు దూరమయ్యాడు.

English summary

India's pace spearhead Mohammed Shami has been ruled out of the upcoming ODI and T20I series against England, starting January 15.