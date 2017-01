తొందరపడ్డాడు: తప్పు తెలుసుకుని సర్దుకున్న ధోని (వీడియో)

మూడు వన్డేల సిరిస్‌లో భాగంగా పూణెలో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా అదిరిపోయే ఆరంభం చేసింది. తొలి వన్డేలో భారీ స్కోరును ఛేదించి తన స్థాయికి తగ్గ ఆటతీరును భారత్ మరోసారి ప్రదర్శించింది.

English summary

Mahendra Singh Dhoni, playing his first match after stepping down as the limited overs captain, continued his luck behind the wickets as he caught Jason Roy of third umpires referral.