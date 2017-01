కోహ్లీ మరో గ్రహం నుంచి వచ్చాడు: ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్

పూణె వేదికగా ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో టీమిండియా సంచలన విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీపై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

New Delhi, Jan 16: Continuing his exceptional form with the bat, Team India skipper and batting mainstay Virat Kohli once again propelled India to a historic win over England in the first one-day international at Pune on January 15.