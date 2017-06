భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌కి వర్షం అడ్డంకి

ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌ వేదికగా భారత్-పాక్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. పదో ఓవర్‌ ఐదో బంతి వేసిన వెంటనే వర్షం రావడంతో అంపైర్లు ఆటను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఆట నిలిచిపోయే సమయానికి టీమిండియా 9.5 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టపోకుండా 46 పరుగులు చేసింది.

ఓపెనర్లు శిఖర్ ధావన్ (20 బ్యాటింగ్), రోహిత్ శర్మ (25 బ్యాటింగ్) పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. వర్షం పడుతుండటంతో పిచ్‌పై కవర్లు కప్పి ఉంచారు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి పాకిస్థాన్ కోహ్లీసేనను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. టీమిండియాకు చక్కటి శుభారంభం లభించింది.

7 ఓవర్లకు వికెట్ నష్టపోకుండా 27 పరుగులు చేసిన భారత్

పాక్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టీమిండియా నెమ్మదిగా ఆడుతోంది. ప్రస్తుతం ఓపెనర్లు రోహిత్‌శర్మ (19), శిఖర్ ధావన్‌ (7) పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. నెమ్మదిగా ఆడుతూ చెత్తబంతులను బౌండరీలకు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రోహిత్ 2 ఫోర్లు బాదాడు. 7 ఓవర్లకు గాను టీమిండియా వికెట్ నష్టపోకుండా 27 పరుగులు చేసింది.

ఫస్ట్‌ ఓవర్‌ మెయిడిన్‌

ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా భారత్‌-పాక్‌ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లోతొలి ఓవర్‌ మెయిడిన్ ఓవర్ అయింది. రోహిత్‌ శర్మ, శిఖర్‌ధావన్‌ ఓపెనర్లుగా బరిలో దిగారు. పాకిస్థాన్ బౌలర్ మహమ్మద్ అమీర్ తొలి ఓవర్‌ వేశాడు. తొలి ఓవర్‌ మొత్తాన్ని ఎదుర్కొన్న రోహిత్‌ శర్మ ఒక్క పరుగు కూడా సాధించలేదు. దీంతో తొలి ఓవర్‌ మెయిడిన్‌ ఓవర్‌గా నమోదైంది.

టాస్ గెలిచిన పాక్, టీమిండియా బ్యాటింగ్

ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఎడ్జిబాస్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. న‌లుగురు పేస్ బౌల‌ర్లు, ఒక స్పిన్న‌ర్ తో భార‌త్ బ‌రిలోకి దిగింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ప్రధాన స్పిన్నర్ అశ్విన్‌ను రిజర్వ్ బెంచ్‌కే పరిమితం చేశారు. మరొకవైపు పాకిస్థాన్ తుది జట్టులో షాదాబ్ ఖాన్‌కు చోటు కల్పించగా, ప్రధాన పేసర్ జునైద్ ఖాన్‌కు విశ్రాంతి ఇచ్చారు. భారత్-పాక్ దేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన సంబంధాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌పై ప్రపంచమంతా ఆసక్తి కనబరుస్తోంది.

దాయాది దేశాల పోరు అంటేనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌ని వీక్షించేందుకు గాను అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. టీమిండియాకు మద్దతు పలికేందుకు పెద్దన అభిమానులు అక్కడి చేరుకున్నారు. జాతీయ జెండాలను చేతపట్టుకుని ఇండియా... ఇండియా... అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు.

లండన్‌లో ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో భారీ భద్రత నడుమ ప్రత్యేక బస్సుల్లో భారత్‌, పాక్‌ ఆటగాళ్లు బస చేసిన హోటల్‌ నుంచి బర్మింగ్ హామ్ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. స్టేడియానికి వచ్చిన తర్వాత టీమిండియా ప్రధాన కోచ్ అనిల్ కుంబ్లే పిచ్‌ని పరిశీలించాడు. టీమిండియా డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా తొలిసారి పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు.

టోర్నీలో ఇద్దరికీ ఇదే తొలి మ్యాచ్ కావడంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శుభారంభం చేయాలని ఇరు జట్లూ పట్టుదలతో ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ సేన హాట్‌ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టీమిండియాపై పాకిస్థాన్‌కు మెరుగైన రికార్డు ఉంది.

ఇప్పటివరకు ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ జట్లు మూడు సార్లు తలపడ్డాయి. 2004, 2009 టోర్నీల్లో పాకిస్థాన్‌ విజయం సాధించగా.. చివరగా 2013లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ గెలిచింది.

జట్లు:

టీమిండియా: రోహిత్‌ శర్మ, శిఖర్ ధావన్‌, కోహ్లీ (కెప్టెన్‌), ధోని, యువరాజ్‌, కేదార్‌ జాదవ్‌, రవీంద్ర జడేజా, హార్దిక్‌ పాండ్యా, భువనేశ్వర్‌, బుమ్రా, ఉమేశ్‌, షమి

పాకిస్థాన్‌: అజహర్‌ అలీ, షెజాద్‌, బాబర్‌ అజామ్‌, హఫీజ్‌, షోయబ్‌ మాలిక్‌, సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ (కెప్టెన్‌), ఇమాద్‌ వాసిమ్‌, మహ్మద్‌ ఆమిర్‌, హసన్‌ అలీ, వాహబ్‌ రియాజ్‌