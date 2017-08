దంబుల్లాలో తొలి వన్డే: భారత్ ఫీల్డింగ్, తొలి వికెట్ కోల్పోయిన శ్రీలంక

తొలి వికెట్ కోల్పోయిన శ్రీలంక

దంబుల్లా వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో శ్రీలంక తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెనర్ గుణతిలక 35 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద చాహల్ బౌలింగ్‌లో కేఎల్ రాహుల్‌కి క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. డిక్‌వెల్లాతో కలిసి తొలి వికెట్‌కు గుణతిలక 74 పరుగులు జొడించాడు. 15 ఓవర్లకు గాను శ్రీలంక 75 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం డిక్‌వెల్లా 32, మెండిస్ 0 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

10 ఓవర్లకు శ్రీలంక 55/0

దంబుల్లా వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో శ్రీలంక నిలకడగా ఆడుతోంది. పది ఓవర్లు ముగిసే సరికి వికెట్ నష్టపోకుండా 55 పరుగులు చేసింది. గుణతిలక 29, డిక్‌వెల్లా 22 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. నిలకడగా ఆడుతున్న లంక ఓపెనర్లు చెత్తబంతులను బౌండరీలకు తరలిస్తూ స్కోరు బోర్డును పరిగెత్తిస్తున్నారు.

Sri Lanka off to a steady start, After 10 over Sri Lanka on 55/0. @NiroshanDikka 22*, @danushka_70 29*. #SLvIND pic.twitter.com/I2BG0LM5zz — Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) 20 August 2017

నిలకడగా ఆడుతున్న శ్రీలంక: 7 ఓవర్లకు 32/0

దంబుల్లా వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో శ్రీలంక నిలకడగా ఆడుతోంది. 7 ఓవర్లకు గాను వికెట్ నష్టపోకుండా 32 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో దనుష్క గుణతిలక 16, నిరోషన్ డిక్‌వెల్లా 14 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

Chaminda Vaas presented the Left-arm fast bowler Vishwa Fernando with his ODI cap ahead of 1st ODI against India. #SLvIND pic.twitter.com/c3kydk6ccR — Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) 20 August 2017

టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న కోహ్లీ

టెస్టు సిరీస్‌లో శ్రీలంకను వైట్‌వాష్ చేసిన కోహ్లీసేన ఇప్పుడు ఐదు వన్డేల సిరీస్‌కు సిద్ధమైంది. భారత్, శ్రీలంక మధ్య ఐదు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి వన్డే ఆదివారం దంబుల్లాలో ప్రారంభమైంది. తొలి వన్డేలో టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

ఇప్పటికే మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 3-0తో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన కోహ్లీసేన రెట్టించిన ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ సిరీస్ ద్వారా 2019 ప్రపంచ కప్‌లో భారత జట్టును తయారు చేసుకునే పనిని బీసీసీఐ మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా బలహీనంగా కనిపిస్తున్న శ్రీలంకపై యువ ఆటగాళ్లను పరీక్షించనుంది.

మరోవైపు టెస్టు సిరీస్‌లో జరిగిన పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని శ్రీలంక భావిస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగానే జట్టును తయారుచేశారు. ప్రస్తుతం ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌‌లో శ్రీలంక ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్‌లో రెండు వన్డేలు గెలిస్తే ఆ స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుని, వరల్డ్ కప్‌కు నేరుగా అర్హత సాధిస్తుంది.

#TeamIndia win the toss and elect to bowl first in the 1st ODI at Dambulla #SLvIND pic.twitter.com/waq48juDui — BCCI (@BCCI) 20 August 2017

జట్ల వివరాలు:

టీమిండియా: విరాట్ కోహ్లి(కెప్టెన్), శిఖర్ ధావన్, రోహిత్ శర్మ, లోకేశ్ రాహుల్, ఎంఎస్ ధోని, కేదర్ జాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, బూమ్రా, చాహల్

IND XI: RG Sharma, S Dhawan, V Kohli, L Rahul, MS Dhoni, K Jadhav, H Pandya, A Patel, B Kumar, Y Chahal, J Bumrah — BCCI (@BCCI) 20 August 2017

శ్రీలంక: ఉపుల్ తరంగ(కెప్టెన్), డిక్ వెల్లా, గుణతిలకా, కుశాల్ మెండిస్, ఏంజెలో మాథ్యూస్, చమరా కపుగెదెరా, వానిందు హసరంగా, తిషారా పెరీరా, లక్షన్ సండాకన్, విశ్వ ఫెర్నెండో, లసిత్ మలింగా

సంబంధం కోసం వెతుకుతున్నారా? తెలుగు మాట్రిమోని లో రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!