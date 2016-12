జడేనా నా బలహీనతను కనిపెట్టాడు: కెప్టెన్సీపై కుక్

ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌లో భాగంగా భారత్ చేతిలో 4-0తో ఓటమి పాలవ్వడంపై ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ అలెస్టర్ కుక్ ఒకింత నిర్వేదంగా స్పందించాడు.

English summary

After going down by an innings and 75 runs in the fifth cricket Test and losing the five-match rubber 0-4, England captain Alastair Cook conceded that they were just not good enough to bat on a fifth day wicket that was aiding spin.