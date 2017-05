ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భారత్ చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌ను టీమిండియా ఓడిస్తుందని మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.

English summary

Sourav Ganguly said India will beat Pakistan again in Champions Trophy to be held at england. In the last 8 to 10 years there has been a massive difference in the quality between India and Pakistan and that has been one of the major reasons why India has continued to dominate Pakistan (in ICC events).