డ్రెస్సింగ్‌ రూంలో మానెక్విన్ చాలెంజ్‌: అంటే ఏమిటి?

ఐస్ బ‌కెట్ చాలెంజ్ తెలుసు క‌దా.. ఒక‌ప్పుడు ఈ ఛాలెంజ్‌ని స్వీకరించారు. తాజాగా ఇలాంటిదే మానెక్విన్ చాలెంజ్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ‘మానెక్విన్‌ ఛాలెంజ్‌’ను స్వీకరించింది.

English summary

After the Ice Bucket Challenge, it's Mannequin Challenge that has taken the internet by storm. On Sunday, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) posted a video on twitter where the victorious Indian team was seen celebrating by taking up the new fad.