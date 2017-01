ఆల్ ద బెస్ట్ అంటూ వ్యంగం: వేటుపై అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ స్పందన

మాజీ న్యాయమూర్తుల మార్గదర్శకత్వంలో బీసీసీఐ మెరుగ్గా ఉంటుందని సుప్రీం కోర్టు భావిస్తే సంతోషమని, పగ్గాలు చేపట్టబోయే వారికి అభినందనలంటూ అనురాగ్ ఠాకూర్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 18:52 [IST]

English summary

Hours after he was sacked by the Supreme Court, the Board of Control for Cricket in India's (BCCI) chief Anurag Thakur has finally come out with his response over his sacking by the apex court.