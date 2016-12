భార్య స్లీవ్‌ లెస్‌ గౌను: షమీకి మాజీ క్రికెటర్ల మద్దతు

తన భార్య హసిన్ జహాన్‌తో కలిసి దిగిన ఓ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో తీవ్ర విమర్శలకు గురైన టీమిండియా పేస్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీకి మాజీ క్రికెటర్లు బాసటగా నిలిచారు.

The comments are really really Shameful. Support Mohammed Shami fully. There are much bigger issues in this country. Hope sense prevails. pic.twitter.com/dRJO5WfOgU

English summary

Former cricketers have come to defense of ace Indian fast bowler Mohammed Shami, who came under sharp criticism for posting his wife Hasin Jahan's pictures on social media.