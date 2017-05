సచిన్ తనయుడు ‘ఇండియన్‌ జస్టిన్‌ బీబర్‌’ అంటూ ట్వీట్లు

వరల్డ్ టూర్‌లో భాగంగా కెనడాకు చెందిన పాప్‌ సంచలనం జస్టిన్‌ బీబర్‌ మంగళవారం రాత్రి ముంబైకి చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీబర్‌తో క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్‌ను పోలుస్తూ పలువురు

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 16:35 [IST]

English summary

People have managed to find out famous people who are doppelgangers of each other, as a lot of netizens feel that Sachin Tendulkar’s son Arjun, bears uncanny resemblance to none other than Justin Bieber.