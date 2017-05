హైదరాబాద్: క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ జీవితం ఆధారంగా రూపొందించిన 'సచిన్‌-ఎ బిలియన్‌ డ్రీమ్స్‌' సినిమాను టీమిండియా బుధవారం వీక్షించింది. ముంబైలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రీమియర్ షోకు క్రికెటర్లందరూ హాజరయ్యారు. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రాన్ని భారత ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు.

ముంబైలో కోహ్లీ సేనకు 'సచిన్‌: ఏ బిలియన్‌ డ్రీమ్స్‌' ప్రత్యేక షో

ఆత్మీయులు, సన్నిహితులు ఇలా సచిన్‌ సినిమా ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు హాజరైన ప్రముఖులతో బుధవారం ముంబైలోని వెర్సోవా థియేటర్‌ కళకళలాడింది. కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, అతని ప్రేయసి, బాలీవువడ్ నటి అనుష్క శర్మ ఈ షోకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

ఉబెర్ చిక్ స్లేట్ గ్రే జంప్‌ సూట్‌లో అనుష్క, సరికొత్త హెయిర్ స్టయిల్‌లో విరాట్ కోహ్లీ దర్శనమిచ్చారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో పాల్గొనేందుకు ఇంగ్లాండ్ బయల్దేరే ముందు భారత ఆటగాళ్లు సచిన్ సినిమాని వీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా టీమిండియా మొత్తం ఒక్క చోట చేరి ఆటపాటలతో సందడి చేసింది.

యువరాజ్ సింగ్ తన డ్యాన్స్‌లతో అక్కడ ఉన్న అందర్ని ఆకట్టుకోగా, ధోని, సచిన్‌ల ముచ్చట్లు హైలెట్‌గా నిలిచాయి. బ్లాక్ సూట్‌లో సచిన్, పింక్ డ్రెస్‌లో అంజలి మెరిసిపోయారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రత్యేక షోకు వచ్చిన అందరికీ సచిన్ జోడీ ఆత్మీయస్వాగతం పలికింది.

Revived some inexplicable memories today! Attended the premier of Sachin A Billion Dreams, it's a great story by the great man @sachin_rt pic.twitter.com/8v0ic0cI5z — Bhuvneshwar Kumar (@BhuviOfficial) 24 May 2017

thank you Sachin Sir for inspiring everyone Indian @sachin_rt pic.twitter.com/HvrLHwh0Qz — ajinkyarahane88 (@ajinkyarahane88) 24 May 2017

Everyone Mumbaikar's, Every Indian, Every Cricketer's dream.. @sachin_rt @SachinTheFilm A BILLION Dreams! A truly inspiring movie. Cont..... — ajinkyarahane88 (@ajinkyarahane88) 24 May 2017

Congrats @sachin_rt on a wonderful Film.Thoroughly enjoyed it Sach👌I am sure everyone will love watching it & get inspired👍 #SachinPremiere — VVS Laxman (@VVSLaxman281) 24 May 2017

Loved watching @sachin_rt pajhi's movie, its amazing. Always lovely meeting him 🤗🙏🏼👌 pic.twitter.com/opyLsqojEN — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) 24 May 2017

Congrats paaji!Had goosebumps watchin your movie.U always inspire me n ur movie will nw inspire billions! @sachin_rt pic.twitter.com/Efky1ML8hI — K L Rahul (@klrahul11) 24 May 2017