వెనక్కి తగ్గిన ఐవోఏ: కల్మాడీ, చౌతాలాల నియామకాలు రద్దు

ఎట్టకేలకు భారత ఒలింపిక్ సంఘం (ఐవోఏ) వెనక్కి తగ్గింది. కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో అవినీతికి పాల్పడిన సురేష్‌ కల్మాడీ, అవినీతి మకిల అంటుకున్న అభయ్‌ సింగ్‌ చౌతాలా నియామకాలను రద్దు చేసినట్లు ఐవోఏ తెలిపింది.

English summary

The Indian Olympic Association on Tuesday (Jan 10) annulled its decision of appointing tainted officials Suresh Kalmadi and Abhay Chautala as its life presidents.