పదేళ్ల ఐపీఎల్: 'టీ20 కింగ్' యువీనే టాప్, ఖరీదైన ఆటగాళ్లు వీరే

తొమ్మిది సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) ప్రస్తుతం పదో సీజన్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ పదేళ్ల ఐపీఎల్‌లో చోటు చేసుకున్న కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను పాఠకుల కోసం

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 12:52 [IST]

English summary

The Indian Premier League (IPL) has always been in the news for shelling out huge amount of money during IPL auctions. Since its inception, the Indian cricketing extravaganza has been known for some intense bidding wars amongst franchises, for getting the cricketers of their choice.