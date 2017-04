ఐపీఎల్: గేల్ నుంచి సైమండ్స్ వరకు - టాప్ 10 ఆటగాళ్లు వీరే

టెస్టు క్రికెట్‌కి టీ20 క్రికెట్‌కి చాలా తేడా ఉంటుంది. టీ20 క్రికెట్ అనగానే అద్భుతమైన షాట్లు, పూర్తి ఎంటర్టెన్మెంట్ అని మన మదిలో మెదులుతుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

When fans think of Twenty20 cricket what comes to their minds is only big hits from the willows of batsmen. The shortest format of the game is tailor-made to unleash sixes and fours.