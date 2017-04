పదేళ్ల ఐపీఎల్: అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, జాబితాలో తన్వీర్ ఫస్ట్

తొమ్మిది సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని పదో సీజన్‌లోకి అడుగుపెట్టింది ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్). ఐపీఎల్ పదో సీజన్ అభిమానులకు మరింత వినోదాన్ని పంచుతుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Indian Premier League (IPL) is undoubtedly the biggest cricket extravaganza in the country which has entered its 10th edition this time.