ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం రాజ్ కోట్ వేదికగా గుజరాత్‌ లయన్స్, రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరుగుతుంది.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 20:04 [IST]

English summary

Gujarat Lions' skipper Suresh Raina on Tuesday (April 18) won the toss and elected to bowl first against Royal Challengers Bangalore in match no. 20 of the Indian Premier League (IPL) 2017.