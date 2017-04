ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా గురువారం ఇండోర్‌లోని హోల్కర్‌ స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్ ఎలెవన్‌తో ముంబై ఇండియన్స్ తలపడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.

Thursday, April 20, 2017

Mumbai Indians skipper Rohit Sharma won the toss and elected to chase against Kings XI Punjab in the league game of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Thursday (April 20).