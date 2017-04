హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌కి వర్షం అడ్డంకిగా మారింది. బెంగళూరులోని చిన్నసామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. రాత్రి 7.30 నిమిషాలకు టాస్ వేయాల్సి ఉంది.

అయితే వర్షం పడుతుండటంతో మ్యాచ్ కొంత ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానుంది. దీంతో టాస్‌ను కొద్ది సమయం పాటు ఆలస్యం చేసి మ్యాచ్‌ను మాత్రం యాధావిధిగా 8 గంటలకు మొదలుపెట్టే అవకాశాలున్నాయి. సిబ్బంది మైదానమంతా కవర్లు కప్పారు. మధ్యలో వరుణుడు కాస్త కరుణించడంతో కవర్లు తీసేసిన సిబ్బంది మళ్లీ చినుకులు రావడంతో తిరిగి కవర్లు కప్పేశారు.

The @RCBTweets vs. @SunRisers tonight, a big game for RCB. The crowd packing in no matter the weather, hopefully the ☔️ goes away soon!! pic.twitter.com/wgKakjnPn2 — Michael Clarke (@MClarke23) 25 April 2017

వర్షం కురుస్తున్నా మైదానానికి అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారని ఆసీస్‌ మాజీ ఆటగాడు మైకేల్‌ క్లార్క్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ సీజన్‌లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన సన్ రైజర్స్ సొంత మైదానం ఉప్పల్‌లో జరిగిన నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచి 8 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో ఉంది.

ఇక వేరే వేదికలపై ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓటమి పాలైంది. ఇక గత సీజన్‌లో రన్నరప్‌‌గా నిలిచిన రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఏడు మ్యాచుల్లో రెండు గెలిచి 4 పాయింట్లతో చివరి స్థానంలో ఉంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్‌కతాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు 82 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది.

దీంతో హైదరాబాద్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో ఖచ్చితంగా నెగ్గాలనే పట్టుదలతో ఉంది. గత సీజన్‌ మాదిరిగా 16 పాయింట్లు సాధించి బెంగళూరు ఫ్లేఆఫ్‌ చేరాలంటే సన్‌రైజర్స్‌తో మ్యాచ్‌ తప్పక నెగ్గాలి. అయితే హైదరాబాద్ 6-4తో మెరుగైన రికార్డు ఉండటం బెంగళూరుని కలవర పెడుతోంది.