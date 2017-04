ఐపీఎల్: టాస్ గెలిచిన గంభీర్, బెన్ స్టోక్స్ దూరం

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్, రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కోల్‌కతా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 20:00 [IST]

Kolkata Knight Riders captain Gautam Gambhir has won the toss and he has elected to bowl first.