ఐపీఎల్, మ్యాచ్ 31: బెంగళూరుపై ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న గుజరాత్

హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా గురువారం రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు, గుజరాత్‌ లయన్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన గుజరాత్ లయన్స్ కెప్టెన్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ బెంగళూరులోని చిన్నసామి స్టేడియంలో జరుగుతుంది.

ప్లేఆఫ్ అవకాశాలు సజీవంగా నిలవాలంటే ప్రతి మ్యాచ్‌ గెలవాల్సిన పరిస్థితిలో రెండు జట్లు ఉండటంతో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ ఆసక్తికరంగా జరగనుంది. ఇరు జట్లలో స్పల్ప మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. బెంగళూరు జట్టులో స్టువర్ట్ బిన్నీ స్ధానంలో అంకిత్ చౌదరి చోటు దక్కించుకున్నాడు.

ఇక గుజరాత్ లయన్స్ జట్టులో డ్వేన్ స్మిత్ స్థానంలో ఫాల్కనర్‌ వచ్చాడు. ఈ సీజన్‌లో ఇరు జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో మ్యాచ్ ఇది. టోర్నీలో ఎనిమిది మ్యాచ్‌లు ఆడిన బెంగళూరు ఇప్పటివరకు కేవలం రెండు విజయాలను మాత్రమే సాధించింది. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా ఫలితం తేలకుండా ముగియగా, మిగిలిన ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమిపాలైంది.

దీంతో బెంగళూరు ఐదు పాయింట్లతో పట్టికలో ఆరోస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇక ఈ సీజన్‌లో సీజన్‌లో ఏడు మ్యాచ్‌లాడిన గుజరాత్‌ రెండు విజయాలతో పట్టికలో చివరి స్థానంలో ఉంది.

Match 31. Gujarat Lions win the toss and elect to field https://t.co/56csv0XowF #RCBvGL — IndianPremierLeague (@IPL) 27 April 2017

బెంగళూరు జట్టు:

క్రిస్ ‌గేల్, విరాట్ కోహ్లి, మన్‌దీప్ సింగ్, ఏబీ డివిలియర్స్, ట్రావిస్ హెడ్, కేదార్ జాదవ్, పవన్ నేగి, శామ్యూల్ బద్రి, శ్రీనాథ్ అరవింద్, యుజ్వేందర్ చాహల్, అంకిత్ చౌదరి

