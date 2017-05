హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌తో తలపడుతుంది. ఢిల్లీలోని ఫిరోజ్ షా కోట్లా మైదానంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ విజయం సాధిస్తే పాయింట్ల పట్టికలో కోల్‌కతాను వెనక్కి నెట్టి రెండో స్ధానానికి ఎగబాకుతుంది.

అంతకుముందు ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ లో హైదరాబాద్ విజయం సాధించింది. ఢిల్లీ జట్టులో శామ్ బిల్లింగ్స్‌, జయంత్‌ యాదవ్‌ స్థానాల్లో మాథ్యూస్‌, జయంత్‌ యాదవ్‌లు చోటు దక్కించుకున్నారు. ఇక సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌లో తుది జట్టులో దీపక్‌హుడా తిరిగొచ్చాడు.

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌‌గా బరిలోకి దిగిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. సన్‌రైజర్స్ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తున్నాడు. జట్టుని ముందుండి నడిపించడంతో పాటు జట్టు విజయాల్లో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

#IPL Match 40: Here are the Playing XIs for @DelhiDaredevils vs. @SunRisers #DDvSRH pic.twitter.com/M9AdVVTBUh