హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్, రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పూణె కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో అనారోగ్యం కారణంగా ఫామ్‌లో ఉన్న రాబిన్‌ ఊతప్ప ఆడడం లేదు. మరోవైపు పుణె జట్టులో మార్పులేమీ లేవు. ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో ఇప్పటి వరకు పది మ్యాచ్‌లాడిన కోల్‌కతా ఏడింట్లో గెలుపొంది పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతుండగా, ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించిన పూణె నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

గత మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ లయన్స్‌ మీద అద్భుత విజయం సాధించిన పూణె మంచి ఊపు మీద కనిపిస్తోంది. గత మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ చేతిలో ఓడినా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ అటు బౌలింగ్‌, బ్యాటింగ్‌లో పటిష్టంగా ఉంది. సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో గెలిచి ప్లేఆఫ్‌కి చేరుకోవాలని కోల్‌కతా ఉవ్విళ్లూరుతోంది.

#IPL Match 41: Here are the Playing XIs for @KKRiders vs @RPSupergiants #KKRvRPS pic.twitter.com/TkqEgsge5l