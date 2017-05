హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబై ఇండియన్స్‌తో తలపడుతుంది. హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. సన్‌రైజర్స్‌లో మూడు మార్పులు చోటు చేసుకొన్నాయి.

విజయ్‌శంకర్‌, మహ్మద్‌ నబీ, సిరాజ్‌‌లకు తుది జట్టులో చోటు కల్పించారు. ఈ మ్యాచ్‌లో కేన్ విలిమయ్సన్‌, ఆశిశ్ నెహ్రా ఆడటం లేదు. గత రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమిపాలై సన్ రైజర్స్ తీవ్ర ఒత్తడిలో ఈ మ్యాచ్ ఆడుతుండటంతో ఆసక్తి నెలకొంది. సన్‌రైజర్స్ నాకౌట్‌కు అర్హత సాధించాలంటే ఈ మ్యాచ్‌తో పాటు శనివారం గుజరాత్‌ లయన్స్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో కూడా విజయం సాధించాల్సి ఉంది.

మరోవైపు ఇప్పటికే ఫ్లే ఆఫ్‌కు అర్హత సాధించిన ముంబై జట్టు రిజర్వ్‌బెంచ్‌ను పరిశీలించేందుకు కోసం ఈ మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ సీజన్‌లో సొంతగడ్డపై సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ అద్భుతంగా రాణించింది. ఇప్పటివరకు ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడగా అందులో ఐదింటిలో విజయం సాధించింది.

#IPL: Here's how the team standings are at the end of Match 47 pic.twitter.com/IdN2G7eUAT