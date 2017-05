క్వాలిఫయిర్ 1: టాస్ గెలిచిన ముంబై, మ్యాచ్ ఫలితం ఇలా!

హైదరాబాద్: ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా క్వాలిఫయర్-1 మ్యాచ్‌లో పాయింట్ల పట్టికలో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్, రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ముంబైలోని వాంఖడె వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

గత మ్యాచ్‌లో విశ్రాంతి తీసుకున్న మెక్లెనగన్‌, మలింగ, బుమ్రా, పార్థివ్‌ తుదిజట్టులో చోటు కల్పించారు. ఇక పూణె జట్టులో ఆల్‌రౌండర్‌ బెన్ స్టోక్స్‌ స్థానంలో ఫెర్గూసన్‌ను తీసుకొన్నట్లు కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్‌ పేర్కొన్నాడు. ఈ సీజన్‌లో ముంబైకి నాలుగు పరాజయాలు మాత్రమే ఎదురుకాగా ఇందులో రెండు సార్లు రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ చేతిలోనే ఓటమి పాలైంది.

ముంబై ఇండియన్స్ చరిత్ర సృష్టిస్తుందా?: చరిత్ర ఏం చెబుతోంది

దీంతో ఈసారి ఎలాగైనా పూణెపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడంతో పాటు ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి ఫైనల్ బెర్తు దక్కించుకున్న తొలి జట్టుగా నిలవాలని ముంబై భావిస్తోంది. ఇక తొలిసారి ప్లేఆఫ్‌కి చేరిన రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ఐపీఎల్ టైటిల్‌‌ని దక్కించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్‌కి చేరనుండగా.. ఓడిన జట్టు రెండో క్వాలిఫయర్ మ్యాచ్‌లో తలపడుతుంది.

జట్ల వివరాలు:

ముంబై ఇండియన్స్:

పార్ధీవ్ పటేల్, కిరోన్ పొల్లార్డ్, హార్ధిక్ పాండ్యా, కర్ణ్ శర్మ, అంబటి రాయుడు, మెక్లెనగన్‌, లసిత్ మలింగ, జాస్ప్రీత్ బుమ్రా, సిమన్స్, రోహిత్ శర్మ,

రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్:

రహానే, రాహుల్ త్రిపాఠి, స్టీవ్ స్మిత్, మనోజ్ తివారీ, ఎంఎస్ ధోనీ, డానియల్ క్రిస్టియన్, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఫెర్గుసన్, శార్దూల్ ఠాకూర్, జయదేవ్ ఉనాద్కత్, ఆడమ్ జంపా

Qualifier 1. Mumbai Indians win the toss and elect to field https://t.co/1feDgCOBRy #MIvRPS