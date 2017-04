17 బంతుల్లో 42 పరుగులు: నరేన్ సరికొత్త రికార్డు (వీడియో)

ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా గుజరాత్ లయన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ బౌలర్ సునీల్ నరేన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఓపెనర్‌గా క్రీజులోకి వచ్చిన నరేన్ 17 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌ సాయంతో 42

The highest score in the IPL in which all runs were scored in boundaries: Sunil Narine's 42 tonight https://t.co/mKljRksxAm #IPL #KKRvGL pic.twitter.com/qc5DrCpLxZ

English summary

Kolkata Knight Riders’ Sunil Narine dealt only in boundaries during his 17-ball 42 setting a new record of all runs scored in fours and sixes in their IPL match against Gujarat Lions on Friday.