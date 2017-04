పదేళ్ల ఐపీఎల్: గేల్ ఫస్ట్, అత్యుత్తమ విదేశీ ఆటగాళ్లు వీరే

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) తొమ్మిది సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని పదో సీజన్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సీజన్‌ను కూడా విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతోంది.

English summary

One of the biggest reasons for the immense success of the Indian Premier League (IPL) is the presence of some big names in the business of their times.