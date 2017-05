తొమ్మిది సీజన్లను ఘనంగా పూర్తి చేసుకుని ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సందర్భంగా పదేళ్ల ఐపీఎల్ అంటూ పాఠకులకు ప్రత్యేకమైన కథనాలను అందిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

One of the major reasons for the popularity of Twenty20 cricket is because this format guarantees explosive batting and stroke plays from the batsmen.