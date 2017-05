ఐపీఎల్ 10 ఫైనల్: పూణె ఓటమికి ఐదు కారణాలు (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ఎత్తాలని రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ చిరకాల కోరిక. అయితే హైదరాబాద్ వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన పైనల్ మ్యాచ్‌లో ఆ కోరిక తీరలేదు.

English summary

Rising Pune Supergiant's dream of lifting their maiden IPL trophy as they suffered a defeat at the hands of Mumbai Indians by a margin of just 1 run in the final on Sunday (May 21).