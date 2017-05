ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఇంకో మ్యాచ్‌ ఆడాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ జట్టు స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఏబీ డివిలియర్స్ ముందుగానే వైదొలుగుతున్నాడు.

A disappointing #IPL2017 . Some tough lessons learnt that we take in to next year! Happy to be home with the family before the #CT17 in June.

English summary

Even though Royal Challengers Bangalore are set to play another game in this edition of the IPL, star batsman AB de Villiers has returned home to spend time with his family ahead of the Champions Trophy.