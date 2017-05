ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో గుజరాత్ లయన్స్ ఫీల్డింగ్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తోంది. అద్భుతమైన డైవ్‌లతో మెరుపులు మెరిపిస్తూ ప్రత్యర్థుల గుండెల్లో గుబులు రేపుతోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Gujarat Lions Player Ravindra Jadeja as usual was at his best while saving a certain boundary against Pune Match.