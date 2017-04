కేరళకు చెందిన యువ పేసర్ బసిల్ థంపిపై వెస్టిండీస్ ఆల్‌ రౌండర్ డ్వేన్ బ్రావో ప్రశంసలు కురిపించాడు. త్వరలోనే థంపి టీమిండియాకు ఆడతాడని బ్రావో అన్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్‌లో థంపి గుజరాత్ లయన్స్ జట

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

While Gujarat Lions haven’t had a good outing in this years IPL one bright spot for them has been the find of young Basil Thampi. He has grabbed the eyeballs of everyone around him and recently West Indian allrounder Dwayne Bravo heaped praise on him and said that he could soon represent India.