'ఒక్క సెంచరీతో రూ.14.5 కోట్లకు న్యాయం చేశాడు'

ఐపీఎల్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ ఆటగాడు బెన్‌స్టోక్స్‌పై ఆ జట్టు సారథి స్టీవ్‌స్మిత్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు.

English summary

After consolidating their 4th spot in the table at IPL 2017, courtesy Ben Stokes' unbeaten 103, Rising Pune Supergiant (RPS) skipper Steve Smith feels they are "peaking at the right time".