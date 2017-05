ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ వరుస విజయాలను సాధించడంలో బెన్ స్టోక్స్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

English summary

Ben Stokes has been the key to Rising Pune Supergiant's success in the 10th season of the Indian Premier League. Stokes on Friday left the Delhi Daredevils batsman Sanju Samson astonished with his superb direct hit.