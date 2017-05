ఐపీఎల్ పదో సీజన్ ముగిసింది. 47 రోజులు పాటు రసవత్తరంగా సాగిన ఈ టోర్నీలో విజేతగా ముంబై ఇండియన్స్ నిలిచింది. ముచ్చటగా మూడోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుని ముంబై ఇండియన్స్ చరిత్ర సృష్టించింది.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 9:59 [IST]

English summary

Can rohit sharma to be a prove better captain than Virat Kohli