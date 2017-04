'యూనివర్స్ బాస్' జీవించే ఉన్నాడు: పదివేలపై గేల్ వార్నింగ్

క్రికెట్‌ అభిమానులను అలరిస్తుంటూనే ఉంటానని మ్యాచ్ అనంతరం వెస్టిండీస్‌ విధ్వంసకర బ్యాట్స్‌ మన్‌ క్రిస్ గేల్ చెప్పాడు.

English summary

After powering Royal Challengers Bangalore (RCB) to a morale-boosting 21-run win over Gujarat Lions, self-proclaimed "UniverseBoss" Chris Gayle on Tuesday warned the other Indian Premier League (IPL) teams that "he is back".