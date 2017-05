ఐపీఎల్‌ పదో సీజన్‌ ఆరంభంలో గుజరాత్ లయన్స్ బౌలర్లుపై విరుచుకుపడి 19 బంతుల్లోనే వేగవంతమైన అర్ధసెంచరీని సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ ఓపెనర్‌ క్రిస్‌లిన్‌ మళ్లీ మైదానంలో అడుగు

English summary

Dashing Kolkata Knight Riders (KKR) opening batsman Chris Lynn could be seen in action soon, according to his teammate Colin de Grandhomme on Tuesday (May 2).